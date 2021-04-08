شكرا لقرائتكم خبر عن 5 من أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا يلتحقون بوظائفهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن دمج خمسة من أصحاب الهمم ذوي الإعاقات الذهنية المنتسبين إلى المؤسسة في سوق العمل من خلال مبادرة «فرصتي» بتوظيفهم في شركة «إيليت أجرو- الإمارات»، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي وإنتاج وتسويق الخضروات والفواكه الطازجة في إمارة أبوظبي، والذين جرى ترشيحهم من خلال إدارة مركز التأهيل الزراعي والمهني التابعة للمؤسسّة، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين في دمج أصحاب الهِمم منتسبي المؤسسّة في سوق العمل في المجال الزراعي.

ووقَّعَ الطلاب يرافقهم أولياء أمورهم على عقود العمل في الشركة، وذلك بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وظافر راشد القاسمي المدير العام لشركة «إيليت أجرو- الإمارات» وعدد من قيادات المؤسسة. (وام)