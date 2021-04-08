شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تطلق الدفعة الثانية مـن مسـرّع الـرعـايـة الصحيـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أطلقت «بلغ آند بلاي»؛ المنصة العالمية الأكبر للابتكار، ودائرة الصحة أبوظبي، الدفعة الثانية من برنامج «مسرّع الرعاية الصحية» في أبوظبي.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «فرضت جائحة كوفيد-19 تحديات غير مسبوقة على النظام الصحي العالمي، إلا أن القطاع الصحي في أبوظبي أظهر بوضوح مرونته وقدرته على التكيف مع الظروف وتطوير الابتكارات الحديثة وتسريع توفيرها في السوق بسرعة قياسية، وهو ما لمسناه من خلال برنامج

«تحالف مكافحة كوفيد-19» الذي هدف إلى استقطاب بعض أفضل الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم؛ للتعاون في خوض المواجهة ضد الجائحة في جميع أنحاء المنطقة. وبما أن التحدي لا يزال قائماً، فإن مواصلة تعزيز قدرات منظومة الابتكار في القطاع هي عنصر أساسي لمواجهة الجائحة والاستعداد لمستقبل أفضل».