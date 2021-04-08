بعد تغيير "رامز مريض نفسي".. هويدا يوسف: الحملة أجبرت رامز على التراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الإعلامية هويدا يوسف منسق عام حملة إزالة وصمة المرض النفسي من مصر، إن الحملة نجحت فى إجبار الفنان رامز جلال على تغيير اسم برنامجه، من "رامز مريض نفسي"، إلى "رامز طار عقله".

وأضافت أن الفنان رامز جلال له مطلق الحرية في وصف نفسه أو برنامجه، بما لا يتسبب في وصم للمريص النفسي.

وأكدت أن مجتمع الطب النفسي في مصر لن يصمت تجاه أي مخالفات أو تحريض ولو غير مباشر ضد المرضي النفسيين من برنامج رامز جلال.

وطرح الفنان رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامجه في رمضان 2021، والذي يحمل اسم "رامز طار عقله".