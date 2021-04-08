إعادة محاكمة متهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة متهم، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم".

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت تورط المتهمين بحريق "كنيسة كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضافة إلى إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.