لا داعي للقلق.. شوقي يوجه رسالة لطلاب أولى وثانية ثانوي حول الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لطلاب أولى وثانية ثانوي، طباعة ورقة المفاهيم وإضافة أي معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة، إذا أرادوا ذلك في ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.

وأشارت في تصريحات له، أنه قد نم نشر:

١) النماذج الاسترشادية.

٢) المحتوى المطلوب في الامتحانات الشهرية.

٣) جداول الامتحانات المجمعة.

٤) أوراق المفاهيم.

ولفت إلى أن لا يتبقى سوى أن يستعد الطلاب في ضوء هذه المعلومات لمنهج "٥ أسابيع فقط"، ولا يلتفتوا إلى أي جدل على مواقع التواصل، متابعا:"الهدف الأساسي هو أن تتعودوا على أسلوب المذاكرة المناسب والنوعية الجديدة من الأسئلة ولا يوجد أي داع للقلق".