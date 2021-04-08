محمد الفلاح - الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على دمشق

الخميس 8 أبريل 2021

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية من اتجاهي الجولان المحتل ولبنان، وتسقط عددا من الصواريخ.



وبحسب وكالة الأنباء السورية فإن سكان العاصمة دمشق سمعوا أصوات انفجارات ضخمة، قبل أن يتم الإعلان محاولة استهداف إسرائيلية.

وقالت الوكالة السورية: "دفاعاتنا الجوية تتصدى للعـ.ـدوان الإسـرائيلي وتسقط عدداً من الصواريخ".

وفي 17 مارس/أذار الماضي، قالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء المنطقة الجنوبية.

وغالبا ما تستهدف إسرائيل المليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.