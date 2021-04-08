اليمن.. مقتل رئيس أركان المنطقة السابعة اللواء محمد الحرملي

محمد الفلاح - اليمن.. مقتل رئيس أركان المنطقة السابعةاللواء محمد الحرملي

الخميس 8 أبريل 2021

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل رئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة اللواء محمد مشلي الحرملي، خلال المعارك مع ميليشيات الحوثي بحسب موقع "سبأ نت".



وذكرت وزارة الدفاع اليمنية في بيان النعي أن "اللواء الحرملي كان واحدًا من القادة الأوفياء الذين وقفوا بشجاعة وبسالة منذ وقت مبكر في وجه ميليشيات التمرد ومخلفات الإمامة، ومن أوائل القادة الأحرار الذين لبوا نداء الوطن وقدموا تضحيات غالية دفاعًا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، وكانت له مواقف وطنية خالدة في مختلف المراحل والمنعطفات".

ولفت البيان إلى أن "الحرملي كان مثالًا للقيادة والجندية والاحترافية في كل المناصب التي شغلها والمهام التي تولاها، وكانت له بصمات متميزة في بناء وتطوير القوات المسلحة وشارك بفاعلية في إعادة تشكيل وحدات المنطقة العسكرية السابعة وبناء تكويناتها وقيادتها".

وأكدت وزارة الدفاع أن "هذه التضحيات الغالية ستزيد الأبطال عزمًا وإصرارًا وثباتًا، وأن الدماء الطاهرة ستضيء دروب الحرية والفداء وتبقى حافزًا للمقاتلين البواسل بالحماس وشدة البأس والروح المعنوية الوطنية المتوقدة".

ولم تذكر وزارة الدفاع اليمنية في أي جبهة قتل اللواء الحرملي.