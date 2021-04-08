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البيت الأبيض ينفي المشاركة بأي بمحادثات لمقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 1:09 صباحًا, 8 أبريل 2021 م

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مشاركة الولايات المتحدة بأي نقاش مع حلفائها بشأن مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 المزمع إقامتها في الصين.
وقالت ساكي في المؤتمر الصحفي من البيت الأبيض أمس: “إن الإدارة الأمريكية لم تناقش أي مقاطعة للألعاب الأولمبية مع حلفائها وشركائها”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأمريكية تناقش مع حلفائها المخاوف المشتركة على مختلف الأصعدة لتؤسس نهجاً مشتركاً معهم.
وأكدت مواصلة الولايات المتحدة التباحث مع حلفائها بشأن الملف الصيني بما في ذلك قضية الإبادة الجماعية لأقلية الإيغور المسلمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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