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مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضافر دولي لحصول النازحين وعديمي الجنسية على اللقاحات

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 12:20 صباحًا, 8 أبريل 2021 م

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تضافر العمل الدولي والتضامن من أجل ضمان التوزيع ‏العادل للقاحات فيروس ، بما في ذلك اللاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية.‏
وأشارت المفوضية في بيان صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي، إلى التفاؤل الذي تشعر به حيال اعتماد 153 دولة إستراتيجيات للتطعيم تشمل اللاجئين.‏
ولفتت المفوضية النظر إلى أن التطعيم لا يزال في أجزاء كثيرة من العالم يمثل تحدياً، موضحةً أن ذلك يرجع إلى حد ‏كبير إلى “عدم التكافؤ من حيث توفر اللقاحات وإلى قدرات النظم الصحية”.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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