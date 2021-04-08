شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين تدعو إلى تضافر دولي لحصول النازحين وعديمي الجنسية على اللقاحات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 12:20 صباحًا, 8 أبريل 2021 م
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تضافر العمل الدولي والتضامن من أجل ضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك اللاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية.
وأشارت المفوضية في بيان صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي، إلى التفاؤل الذي تشعر به حيال اعتماد 153 دولة إستراتيجيات للتطعيم تشمل اللاجئين.
ولفتت المفوضية النظر إلى أن التطعيم لا يزال في أجزاء كثيرة من العالم يمثل تحدياً، موضحةً أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى “عدم التكافؤ من حيث توفر اللقاحات وإلى قدرات النظم الصحية”.