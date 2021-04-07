تشيلسي يقترب من نصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على بورتو بعقر داره

جدة - عبدالحي حسين -

فاز تشيلسي الإنجليزي، على نظيره بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

وسجل لتشيلسي كل من ماسون مونت في الدقيقة 32، وبينغامين تشايلويل عند الدقيقة الثمانين، ليضع البلوز قدمه الأولى في النصف؛ في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

ونجح توخيل في إعادة التوازن لفريقه، بعد الخسارة في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع المنصرم، بخمسة أهداف لهدف.

ويستقبل تشيلسي الإنجليزي نظيره بورتو البرتغالي الثلاثاء المقبل؛ لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوربا، لحسم تأهله للنصف.