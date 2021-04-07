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تشيلسي يقترب من نصف نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على بورتو بعقر داره

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين -  

فاز الإنجليزي، على نظيره بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

وسجل لتشيلسي كل من ماسون مونت في الدقيقة 32، وبينغامين تشايلويل عند الدقيقة الثمانين، ليضع البلوز قدمه الأولى في النصف؛ في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

ونجح توخيل في إعادة التوازن لفريقه، بعد الخسارة في نهاية الأسبوع المنصرم، بخمسة أهداف لهدف.

ويستقبل تشيلسي الإنجليزي نظيره بورتو البرتغالي الثلاثاء المقبل؛ لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوربا، لحسم تأهله للنصف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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