باريس سان جيرمان يجتاز جحيم الأليانز أرينا بنجاح

جدة - عبدالحي حسين -

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من الفوز على بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي، جرت أطوارها على أرضية ملعب أليانز أرينا، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

وافتتح باريس التهديف منذ الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب مبابي؛ فيما تكفل ماركينيوس بإضافة الثاني عند الدقيقة 28، ليتمكن بعدها بعشر دقائق، البايرن من تقليص الفارق بقدم اللاعب موتينغ، قبل أن يعدل مولر الكفة في الدقيقة الستين، إلا أن مبابي عاد ليسجل الهدف الثاني الشخصي له، والثالث لفريقه بعد ثماني دقائق فقط، باقي أطوار المباراة لم تعرف أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز البارسيين بثلاثة أهداف لهدفين.

ويستقبل باريس سان جيرمان نظيره البايرن يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة السابعة مساء، على أرضية ملعب بارك دي برانس، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.