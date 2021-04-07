الوداد يفوز على سريع واد زم ويبتعد في صدارة البطولة الاحترافية

جدة - عبدالحي حسين -

تمكن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، من الفوز على نظيره سريع واد زم بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أطوارها على أرضية ملعب الفوسفاط في خريبكة، لحساب الجولة 11 من القسم الاحترافي الأول.

وسجل للوداد اللاعب صلاح الدين السعيدي في الدقيقة 37، ليحاول بعدها سريع واد زم تعديل النتيجة من خلال الفرص التي سنحت له للتهديف، حيث اعتمد في أغلب الفترات على التسديد من بعيد بغية مباغثة دفاع الخصم، إلا أن يقظة التكناوتي حالت دون الوصول للمبتغى، فيما تراجع رفقاء الكعبي للوراء بعد تسجيل الهدف، تاركين المبادرة لأبناء الصحابي الذين كانوا بين قوسين أو أدنى من تعديل الكفة، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف على الوادزميين.

ومكن الفوز الوداد من الابتعاد في صدارة البطولة، وعن أقرب منافسيه، غريمه التقليدي الرجاء الرياضي بست نقاط، علما أن هذا الأخير خسر مباراته اليوم الأربعاء أمام حسنية أكادير بهدف نظيف.

وغاب عن الوداد في هذه المواجهة جميع اللاعبين، الذين شاركوا في مباراة، يوم السبت الماضي، أمام كايزر شيفس الجنوب إفريقي، إلى جانب غياب محمد أوناجم، بسبب الإصابة.

وفشل فؤاد الصحابي المدرب الجديد لسريع واد زم، في تحقيق فوزه الأول مع الفريق، حيث كانت هذه المباراة خاصة للصحابي، كونه كان مساعدا لمدرب الوداد آنذاك، الصربي زوران مانولوفيتش، قادما إليه من واد زم.

ورفع الوداد رصيده إلى 25 نقطة في صدارة البطولة الاحترافية؛ فيما تجمد رصيد سريع واد زم عند النقطة الثامنة في المركز ما قبل الأخير.