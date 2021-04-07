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التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي الإيرانية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

قال التلفزيون الرسمي السعودي إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران صوب مدينة خميس مشيط الثلاثاء.

 

وأكد التحالف أن محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا تعد جرائم حرب، مشدداً على اتخاذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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