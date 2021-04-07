التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي الإيرانية

محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

قال التلفزيون الرسمي السعودي إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران صوب مدينة خميس مشيط السعودية الثلاثاء.



وأكد التحالف أن محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا تعد جرائم حرب، مشدداً على اتخاذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.