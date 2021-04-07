شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة مفجعة.. «مسن» يمني يحرق نفسه اعتراضاً على اعتقال الحوثي نجله والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أقدم مسن يمني على حرق نفسه أمام إحدى محاكم الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن ابنه الذي تم اعتقاله ظلماً، سعيا لتجنيده لخدمة أهداف الميليشيا الارهابية. وأوضح تقرير نشرته “العربية” أن المسن أقدم على حرق نفسه دفاعًا عن نجله الذي اعتقلته الميليشيات بتهمة سرقة قطعة “شوكولاتة”. وأثارت الواقعة غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعقبت عدة وقائع مماثلة ليمنيين ضاقوا بممارسات ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

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