واشنطن: ملتزمون بالعمل مع حلفاءنا لمحاسبة إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء، إن واشنطن ملتزمة بالعمل مع حلفائها لمحاسبة إيران.

كما استبعد برايس، خوض مباحثات مباشرة مع طهران في المدى المنظور، كاشفا عن أنه لا يزال من المبكر الحديث عن رفع العقوبات المفروضة على إيران.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران من أجل العودة للامتثال للاتفاق النووي، بما فيها تلك العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق الموقع في 2015.

وقال نيد برايس للصحفيين "نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي، بما يشمل رفع العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق. لست هنا في وضع يسمح لي بإعطاء تفاصيل دقيقة بشأن ما قد يعنيه ذلك".



وشاركت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، بشكل غير مباشر، في المحادثات التي انطلقت في فيينا، وأكدت الإدارة الأمريكية إنها لن تغير من سياستها تجاه طهران.