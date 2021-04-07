خلال شهر رمضان.. اعتماد ضوابط صلاة العشاء والتراويح في مساجد دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مجموعة من الضوابط العامة لإقامة صلاة العشاء والتراويح في المساجد خلال شهر رمضان.



وأوضحت الدائرة أن صلاة العشاء والتراويح ستقام في المساجد وفق الضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة وضرورة إحضار سجادة الصلاة الخاصة وعدم تركها في المسجد، والالتزام التام بارتداء الكمامات في المسجد.

وتتضمن الضوابط الامتناع تماما عن المصافحة باليد أو بأي شكل من الأشكال المخالفة لشرط التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الموضحة لأماكن المصلين والحفاظ على المسافة المعتمدة بين كل مصل وآخر مع ضرورة عدم التجمع.

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن صلاة التراويح ستقام وفق الضوابط الاحترازية المعمول بها مع استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي تجمعات قبل أو بعد انتهاء الصلاة في المسجد، مع الإبقاء على المدة المقررة مسبقا للصلوات وتحديد المدة لصلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة شاملة الأذان والإقامة، وإغلاق المساجد بعد صلاة التراويح مباشرة.

وأضاف أنه حرصا على صحة وسلامة المجتمع، سنستمر في تعليق الدروس والحلقات الدينية في مساجد دبي، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونيا، وتشجيع قراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية.

وقال الشيباني: "إن الدائرة ستعمل على تقييم الوضع بالنسبة لصلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفق التعليمات المحدثة التي ستصدر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في حين تم إيقاف تنظيم الخيم الرمضانية وخيم التبرعات والإفطار وموائد الإفطار في الإمارة".

وأكد مدير عام الدائرة، أن مدة فتح المسجد مع رفع الأذان حتى الانتهاء من صلاة الفريضة ستستمر كما هو معمول به حاليا، عدا صلاة العشاء والتراويح والتي لن تتجاوز 30 دقيقة، وستقام صلاة العشاء بعد 5 دقائق من الأذان، وسيتم الإبقاء على أبواب المسجد مفتوحة منذ بداية رفع الأذان وحتى الانتهاء من صلاة الفريضة، وعقب الانتهاء من صلاة الجماعة خلف الإمام، لن يسمح بإقامة أي صلاة جماعة أو منفردة مع ضرورة عدم التجمع، كما سيتم إغلاق جميع المساجد بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة.

ودعا المصلين إلى ضرورة الالتزام بعدم توزيع الكمامات عند مداخل المساجد مع منع جميع أنواع التبرعات الغذائية أو توزيع الطعام عند مداخل المساجد، مؤكدا ضرورة تجنب ضعيفي المناعة أو الذين يعانون من أي مضاعفات طبية أو أمراض مزمنة من الصلاة في المساجد أو التجمعات من أي نوع حرصا على سلامتهم.