شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان يسجل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3120 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سجّل لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3120 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 485918 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأربعاء، بأنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 391359 حالة شفاء، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6512 حالة بعد تسجيل 33 حالة وفاة.

وبدأت في 14 شباط/فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغ العدد التراكمي للذين حصلوا على جرعة واحد من التطعيم حتى، الثلاثاء، 163692 وبلغ عدد الذين حصلوا على جرعتين 92032 شخصا.