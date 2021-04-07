الرئيس المصري يحذر اثيوبيا من المساس بحصة بلاده من مياه النيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء إثيوبيا من المساس بحصة مصر من مياه النيل مؤكدا أن "الخيارات كلها مفتوحة".



جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطريق (القاهرة - العين السخنة) والذي يتضمن اصدار مختلف الوثائق الحكومية مثل جوازات السفر ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها والعقود الحكومية النموذجية والبطاقات الذكية.

وقال الرئيس السيسي "أراد الله ان يخلق مياه النيل وأن تنساب الى مصر وما فعله الله لن يغيره بشر".. مؤكدا أن مصر تحترم رغبة الشعوب في تحقيق التنمية بشرط عدم المساس بحقوق مصر المائية.

وأوضح أن "التعاون والاتفاق أفضل للجميع بشأن قضية سد النهضة" مضيفا "رأينا حجم التكلفة التي تترتب على أي مواجهة وتأثيرها على المنطقة كلها".

وتابع الرئيس السيسي "ننسق مع أشقائنا في السودان وسنعلن للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي".

وأشار إلى أنه بدأ الشعور بالقلق على مياه مصر منذ عام 2011 خاصة في 25 يناير مشددا على ضرورة استغلال حالة القلق في الحفاظ على الموارد المائية للبلاد.

وكشف أنه جاري انشاء 15 محطة رفع لتوصيل المياه لمحطة مياه منطقة (الحمام) شمالي البلاد بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة للمياه وفقا للمعايير العالمية ومشروع تبطين الترع لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه.