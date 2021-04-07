رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض ينتقد سياسات أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقد رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة، وذلك خلال كلمة لزعيم المعارضة التركية أمام الكتلة البرلمانية لحزبه .



وأكد كليتشدار أوغلو أنه لا يمكن للحكومة أن تغير السياسات كما تشاء، حتى ولو كانت منتخبة من قبل الشعب، مضيفاً: "الحكومة تحكم الدولة، لكن ليس كما تشاء.. أولئك الذين يديرون الدولة يجب أن يكونوا عرضة للنقد، أولئك الذين يديرون الدولة عليهم أن يحاسبوا عن كل قرش ينفقونه على الشعب، المحاسبة تعني احترام الأمة. يجب على الإدارة السياسية التي تحكم الدولة تجنب الهدر".

وتابع: "في الدول المحترمة لا توجد 13 طائرة للشخص الذي في رأس الدولة، 13 طائرة تعني اغتصاب حقوق الملايين"، في إشارة إلى عدد الطائرات الرئاسية.

وذكر كليتشدار أوغلو بقتلى الجيش التركي في إدلب العام الماضي، متهماً الرئيس التركي بزعزعة صورة تركيا خارجياً، وأردف قائلاً: "أنت رئيس جمهورية تركيا، لدينا 33 شهيداً قصفتهم روسيا، ثم تذهب إلى روسيا وتنتظر بوتين عند بابه ومن ثم تقول لقد كسبت اعتبار تركيا".

وأضاف: "لماذا افتعلت المشاكل مع مصر؟ يجب أن تكون مع مصر. أقول بوضوح: سرقوا جمهورية تركيا، الجمهورية تعرضت للسرقة من قبل حفنة من الناس".

وفيما يخص قرار الرئيس أردوغان بانسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" حول حماية النساء من العنف، صرح كلتيشدار أوغلو أن الاتفاقية ستعود من جديد و"ستزول تلك الدكتاتورية". وتابع قائلاً: "سوف يرحل هذا الدكتاتور، وستعود اتفاقية إسطنبول، ولا ينبغي لأحد أن يقلق"