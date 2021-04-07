شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمدد حظر التجول الليلي لكبح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - رويترز

مددت الحكومة التونسية، الأربعاء، ساعات حظر التجول الليلي، ومنعت التجمعات والأسواق الأسبوعية في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة «كورونا»، وسط تزايد المخاوف مع بلوغ وحدات العناية الفائقة طاقتها القصوى في أغلب المستشفيات العامة.

وبدءاً من، الجمعة، سيطبق الحظر من السابعة ليلاً، وحتى الخامسة فجراً. وقالت المتحدثة باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، إن تونس ستفرض أيضاً العزل الذاتي لخمسة أيام للقادمين إليها، مع ضرورة تقديم تحليل «كوفيد-19» عند الوصول.

وقال وزير الصحة فوزي المهدي، إن طاقة أقسام الرعاية المركزة في المستشفيات بلغت 80 % ووصف الوضع بأنه «حرج».

وسجلت تونس منذ بداية الجائحة 263 ألف إصابة بكورونا، و9039 وفاة.