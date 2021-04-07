شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: مستعدون لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالدبلوماسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، استعدادها لاتباع النهج الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، إذا كان سيفضي إلى سبل لنزع السلاح النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادة صحفية: «أقول بشكل عام، إن لدينا هدفاً واضحاً في ما يتعلق بكوريا الشمالية، ألا وهو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. نواصل بالطبع تطبيق العقوبات، ونتشاور مع الحلفاء والشركاء. نحن على استعداد للنظر في شكل من أشكال الدبلوماسية إذا كان سيفضي إلى سبيل إلى نزع السلاح النووي».

ورفضت ساكي التعليق على تقارير باحثين أمريكيين، هذا الأسبوع، عن أنشطة في حوض سينبو لبناء السفن في كوريا الشمالية يقول عنها محللون إنها قد تكون جزءاً من تجهيزات لإجراء اختبار لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة.