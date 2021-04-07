شكرا لقرائتكم خبر عن أنجيه ومونبلييه إلى ربع نهائي كأس فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لحق أنجيه ومونبلييه بباريس سان جرمان حامل اللقب وموناكو إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم، بفوزيهما على مضيفيهما سيدان وفولتيغور شاتوبريان من الدرجة الوطنية الثانية بنتيجة واحدة 1-صفر الأربعاء في ثمن النهائي.

في المباراة الأولى، سجل مانسو الهدف الوحيد في الدقيقة 25، وفي الثانية انتظر مونبلييه الدقيقة 61 لتسجيل هدف الفوز عبر موليه.

وتأهل أيضاً تولوز من الدرجة الثانية بتغلبه على مضيفه سومور من الدرجة الوطنية الثالثة 2-1، وروميلي فاليير من الدرجة الوطنية الثانية بفوزه على لو بوي من الدرجة ذاتها برباعية نظيفة، وكانيه من الدرجة الوطنية الثانية بتغلبه على بولوني-سور-مير من الدرجة الوطنية الأولى 1-صفر،

ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاء ريد ستار من الدرجة الوطنية الأولى وليون.