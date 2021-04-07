شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» لم تخطر نصف مليار مستخدم بتسريب بياناتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، إنها لم تخطر أكثر من 530 مليون مستخدم تم الحصول على بياناتهم من خلال إساءة استخدام خاصية قبل عام 2019، أعلن عنها مؤخراً في قاعدة بيانات، وليس لديها خطط للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم «فيسبوك»، إن الشركة ليست واثقة من أن لديها رؤية كاملة بشأن المستخدمين الذين سيحتاجون إلى إخطارهم. وأكدت أنها أخذت في الاعتبار كذلك أن المستخدمين لا يمكنهم إصلاح المشكلة، وأن البيانات متاحة علناً عند اتخاذ قرار بعدم إخطار المستخدمين. وأعلنت الشركة أنها سدت الثغرة بعد رصد المشكلة في ذلك الوقت.

وذكرت الشركة، أن المعلومات المسروقة لا تتضمن معلومات مالية أو معلومات صحية أو كلمات مرور. ومع ذلك، يمكن أن توفر البيانات المجمعة معلومات قيمة لعمليات اختراق أو انتهاكات أخرى.

وقالت «فيسبوك» في منشور، الثلاثاء، إن «جهات خبيثة» حصلت على البيانات قبل سبتمبر/ أيلول 2019 عن طريق «استخلاص» الملفات الشخصية باستخدام ثغرة أمنية. وكان موقع «بيزنس إنسايدر»، ذكر الأسبوع الماضي، أن أرقام الهواتف والتفاصيل الأخرى من ملفات تعريف المستخدمين متاحة في قاعدة بيانات عامة.