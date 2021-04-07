شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تكرم الفرق الفائزة بجائزة الأفكار العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بحضور مساعدي المدير العام، ومجموعة دبي للجودة، الفائزين بجائزة الأفكار العربية الدورة ال 15 لعام 2020.

وقد حصلت إقامة دبي على الجائزة، عن فئة أفضل جهة في الخدمة المشتركة عن مشروع «جيل القادمون الجديد» NGA لتحسين إجراءات ونظام دخول المسافرين القادمين للدولة، وعن أفضل جهة في فئة التعليم عن فكرة «دبلوم استشراف المستقبل» وهو عبارة عن برنامج تعليمي يتكون من مساقات أساسية لدراسة الاستشراف وآلية استخدام أدواته وكيفية تصميم دراسة مستقبلية.

وكرم اللواء محمد المري الفريق الفائز في جائزة الإمارات تبتكر ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار عن مشروع «السفر الذكي».

أشاد المري بجهود مجموعة دبي للجودة على تعاونهم وسعيهم المستمر لنشر ثقافة التميز والسعي لتحقيقه.