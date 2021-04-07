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تطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه

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شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن توقيع اتفاقية تعاون بحثية، تهدف إلى التمويل المشترك لمشروع هندسة وتطوير فئة جديدة من الاسفنجات الأيونية المستخدمة في تحلية المياه وتعزيز عملية معالجتها.
وقع الاتفاقية الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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