شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن توقيع اتفاقية تعاون بحثية، تهدف إلى التمويل المشترك لمشروع هندسة وتطوير فئة جديدة من الاسفنجات الأيونية المستخدمة في تحلية المياه وتعزيز عملية معالجتها.

وقع الاتفاقية الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.