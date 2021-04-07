تركيا .. بين المتهمين جنودا سابقين في الحرس الرئاسي .. السجن المؤبد لـ22 عسكريا سابقا على صلة بمحاولة انقلاب 2016

الشارقة - اميمة ياسر - قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على 22 عسكريا لدورهم في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو/ تموز 2016.

ذكرت وكالة "رويترز" أن العسكريين السابقين ينتمون لمجموعة من 497 مشتبها فيهم خدموا جميعا في الحرس الجمهوري، ويحاكمون في قضايا محاولة الانقلاب.

وأوضحت أن المحاكمة بدأت في أكتوبر2017، وشهدت 243 جلسة استماع، مشيرة إلى أنه من بين المتهمين جنودا سابقين في الحرس الرئاسي.

ويطالب الإدعاء بالسجن المؤبد في حق 90 متهما، وأحكام سجن مطولة لعدة أشخاص آخرين.

وتتهم أنقرة تنظيم "غولن" بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016، بعد محاولات عديدة للتغلغل في أجهزة الدولة، لاسيما المؤسسات الأمنية والقضاء.

واحتجرت السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب نحو 80 ألفا على ذمة المحاكمة وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش. وطردت أنقرة أكثر من 20 ألف عنصر من الجيش.