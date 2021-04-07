شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تحتفى بالإنجازات المصرية فى اليوم العالمى للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرًا مصورًا تحت عنوان: "الصحة المصرية فى يوم الصحة العالمى"، تناول الجهود الوطنية لإعمال الحق فى الصحة بمناسبة اليوم العالمى للصحة، الذى يوافق السابع من أبريل.

جاء فى التقرير، إنه فى اليوم العالمى للصحة تحتفل مصر بإنجازات كبيرة فى قطاع الصحة، بالتزامن مع اليوم العالمى للصحة 2021، حيث تحرص الدولة بدعم من القيادة السياسية علي تقديم خدمات العلاج علي نفقة الدولة بشكل مستمر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 2 مليون و913 ألفاً و907 قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة 8 مليارات و987 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2020.

وشمل التقرير توضيح من وزارة الصحة والسكان، أنه يتم متابعة سير العمل بالمنظومة المُميكنة للعلاج على نفقة الدولة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمات الطبية فى أقل مُدة زمنية مُمكنة، وأضافت أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت أمراض (الدم، الأورام، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة، العظام، العيون، المسالك البولية)، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، مشيرة إلى استحداث بروتوكولات لعلاج أمراض (التصلب المُتناثر، الأمراض المناعية، التيبس المناعي الفقاري، الصدفية، الالتهاب القزحي المناعي، الروماتويد المفصلى)، فضلاً عن تحديث بروتوكولات القساطر التداخلية والطرفية والمُخية.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل فريق لمتابعة وتقييم أداء منظومة العلاج على نفقة الدولة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرصها على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، وقالت الوزارة إنه سيتم الاستفادة من المنظومة المميكنة للعلاج على نفقة الدولة في إتاحة آلية لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المُقدمة لهم، والتأكد من حصولهم عليها بالمجان، موضحة أن رضا المواطنين عن الخدمة الطبية هو المعيار الأساسي لقياس مدى نجاح المنظومة.