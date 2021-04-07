أنشطة ترفيهية ومساحات خضراء.. سيتي إيدج تطلق ممشى المقصد بقلب العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، المطور العقاري الوطني، إطلاق ممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليكون محور مركزي يربط العاصمة بمجتمع المقصد حيث يقام ممشى المقصد على مساحة حوالي 31 فدان داخل قلب المقصد ريزيدنسز، ويشمل الممشى العديد من المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات التي تطل على مناطق ترفيهية ومساحات خضراء ويتميز بتصميم فريد من نوعه يحقق تجربة مختلفة ومميزة للمشاة لكافة رواد وزوار العاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي ذلك تأكيدا على دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤيتها للتنمية العمرانية الحديثة، وجهود التوسع العمراني التي تهدف الى إقامة مجتمعات متكاملة ومتفردة في مكونها وموقعها.

ويحتوي ممشى المقصد على 24 مبنى، ويتكون كل مبنى من سبعة مستويات، ويقدم وحدات للتجزئة تبدأ مساحتها من 33 متر، بالإضافة الى، المكاتب والعيادات التي تبدأ مساحتها من 26 متر وحتى 108 متر. بجانب توفير البرجولات والمناطق المظللة، وممرات للدرجات، ومناطق الخدمات وأنظمة مكافحة الحرائق في الأماكن العامة. بالإضافة الى المساحات الخضراء من الحدائق والمتنزهات، والمناطق المخصصة للجلوس، حيث يوفر الممشى أسلوب حياة شامل في وسط العاصمة ويأتي في إطار مخططات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، "أن مخطط التنمية العمرانية الذي وضعته وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمنطقة المقصد التي تقدم لها شركة سيتي ايدج الدعم الفني وتسوقها، يعتمد بشكل أساسي على إحداث التكامل في كافة جوانب المشروعات والاهتمام بالجوانب الخدمية الى جانب المكون السكني وغير السكنى بالمنطقة. ويقع ممشى المقصد في قلب مشروع المقصد ريزيدنسز، وهو موقع متعدد الاستخدامات، وسيكون أول مركز تجاري في منطقة R3 المميزة في قلب العاصمة الإدارية."

وأضاف المكاوي "أن سيتى إيدج تأسست عام 2017 كشركة مساهمة مصرية تم إطلاقها كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان بهدف تحقيق الريادة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري، طبقا لمخططات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن المخطط ان يكون الممشى مُتعدد الاستخدامات مركزا حيوي لقاطني العاصمة الإدارية لما يوفره من مساحات متنوعة سواء للمكاتب أو العيادات أو محلات التجزئة وغيرها من المرافق التي تقع بالقرب من المعالم البارزة مثل حي السفارات ومنطقة الأعمال والمدينة الذكية والمطار.