بايدن: تحدثت مع بالعاهل الأردني لإبلاغه بأن له صديقًا في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، إنه اتصل هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ليبلغه أن له صديقًا في أمريكا، مشيرًا إلى أن واشنطن ليست قلقة بشأن الموقف في الأردن.

وكان العاهل الأردني، تلقى اتصالاً هاتفيًا اليوم الأربعاء من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعرب بايدن خلال الاتصال عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة الملك، وتأييدها للإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن بايدن، أعرب في اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني عن تضامن الولايات المتحدة الأميركية التام مع الأردن.