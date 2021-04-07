مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع وزير الخارجية الإثيوبي أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ملف أزمة سد النهضة اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونن، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي، خلال الاتصال الهاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي أن مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي ضرورية بالنظر إلى كونه مراقبًا محايدًا ومنصفًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدالة القضية المصرية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، الأربعاء: نؤكد للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة لحركة المياه عبر الأنهار الدولية.

وكان وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أكد على إصرار بلاده على الاستمرار في خطوة الملء الثاني لسد النهضة رغم اعتراض القاهرة والخرطوم وفشل المفاوضات. وقال: "لا يستطيع أحد تغيير موعد الملء الثاني لسد النهضة لأنها عملية مرتبطة فنيا بالبناء..النسبة التي سنخزنها أثناء الملء الثاني لسد النهضة تبلغ 13.5 مليار متر مكعب، وهي من نصيب إثيوبيا المشروع في مياه النيل".