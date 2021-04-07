طريق مسدود حول مستقبل أبيي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة المكلف تقديم «خيارات» حول إنهاء مهمة بعثة السلام للأمم المتحدة في أبيي، أن هذا الأمر لا يتم سوى باتفاق بين السودان وجنوب السودان حول وضع هذه المنطقة الحدودية والنفطية المتنازع عليها، وذلك في رسالة بعث بها مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي. وقال أنطونيو غوتيريش في الوثيقة التي حصلت فرانس برس على نسخة عنها «يجب أن يقوم الحل الطويل الأجل الذي يؤدي إلى انسحاب آمن وكامل للبعثة الأممية على علاقات حسن الجوار بين السودان وجنوب السودان، وعلى إبرام اتفاق بين الطرفين بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي بدعم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمنطقة». وأعلن غوتيريش في رسالته «أدعو كافة الشركاء إلى مساعدة السودان وجنوب السودان لتسوية مشكلاتهما العالقة خصوصا التوصل إلى تسوية حول الوضع النهائي لأبيي». وتضم قوة الأمم المتحدة في أبيي التي شكلت في 2011، أربعة آلاف جندي وعسكري وشرطي معظمهم من إثيوبيا. وأوردت وثيقته مشاورات أجريت مع الأطراف ذات المقاربات المتباينة.

وقال غوتيريش «بالنسبة للسودان يمكن درس إمكانية الانسحاب المسؤول للبعثة الأممية على الفور، ولكن يجب أن يتم بشكل تدريجي على مدى عام لإتاحة الوقت لحكومتي السودان وجنوب السودان لوضع آليات اتفاق 20 يونيو 2011 بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية».