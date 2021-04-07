القوات العراقية تقتل 60 إرهابيا

وقال: «تمكن رجال جهاز مكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم، ولم يطلقوا النيران عليهم لكشف المقرات البديلة التي سيلجأون لها». وتابع: «بعد استقرار العناصر الإرهابية داخل هذه الأوكار البديلة، أرسل جهاز مكافحة الإرهاب إحداثيات هذه المضافات إلى القوة الجوية العراقية، والتي بدورها قامت بشن قصف مكثف على أوكار بقايا داعـش بتاريخ 25 مارس الماضي ليشهد تدمير المقرات البديلة التي لجؤوا إليها بشكل كامل». وأكد، أن «القصف أسفر عن مقتل (60) إرهابيا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية بعملية شهدت تكتيكا نوعيا جديدا ومحترفا، إضافة لتنسيق عالي المستوى بين أبطال جهاز مكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية».
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