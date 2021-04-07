القوات العراقية تقتل 60 إرهابيا

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الأربعاء، عن قتل 60 «إرهابيا» في سلسلة جبال تلال حمرين. وقال رسول في بيان صحفي: «بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية والمتميزة، وبعد انطلاق عملية (الأسد المتأهب) في الشهر السابق». وأضاف، أن «العملية أسفرت عن تدمير (120) كهفا ووكرا وقتل (27) عنصرا من داعش، وهرب على إثرها بعض العناصر الإرهابية نحو سلسلة تلال حمرين، بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قرة جوغ».

وقال: «تمكن رجال جهاز مكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم، ولم يطلقوا النيران عليهم لكشف المقرات البديلة التي سيلجأون لها». وتابع: «بعد استقرار العناصر الإرهابية داخل هذه الأوكار البديلة، أرسل جهاز مكافحة الإرهاب إحداثيات هذه المضافات إلى القوة الجوية العراقية، والتي بدورها قامت بشن قصف مكثف على أوكار بقايا داعـش بتاريخ 25 مارس الماضي ليشهد تدمير المقرات البديلة التي لجؤوا إليها بشكل كامل». وأكد، أن «القصف أسفر عن مقتل (60) إرهابيا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية بعملية شهدت تكتيكا نوعيا جديدا ومحترفا، إضافة لتنسيق عالي المستوى بين أبطال جهاز مكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية».