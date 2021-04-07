الإمارات: أمننا وأمن السعودية كل لا يتجزأ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، عواصم (الاتحاد،وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف. وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يُعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس الأول، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة «خميس مشيط» السعودية.

وقال التحالف في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية: إن محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية العدائية المتكررة بإطلاق الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية ما هي إلا استمرار لانتهاك القانون الدولي الإنساني لاستهداف التجمعات السكانية، وتهديد حياة المئات من المدنيين. وأكد البيان أن قوات التحالف ستتخذ كافة الإجراءات وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة من دون طيار «مفخخة» تجاه مدينة خميس مشيط. وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أدان الأردن الهجوم الحوثي، وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز في تصريح صحفي عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين لاستمرار الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشآت المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار.

وأكد الفايز وقوف بلاده المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها قائلاً إن أمن الأردن والسعودية واحد لا يتجزأ وإن أي تهديد لأمن السعودية تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إدانة المنظمة للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، التي تُعد «جرائم حرب». وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.