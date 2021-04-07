الخرطوم تعلن التصدي لميليشيات إثيوبية توغلت بالأراضي السودانية

ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (الاتحاد)

قالت مصادر عسكرية سودانية مطلعة إن الجيش السوداني تصدى لمحاولة ميليشيات إثيوبية التوغل داخل الأراضي السودانية.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن المصادر القول إن «القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة اشتبكت مع الميليشيات الإثيوبية وقوات أخرى توغلت داخل الأراضي السودانية بعمق 12 كيلومتراً وبصحبتهم مجموعة من المزارعين الإثيوبيين لحرث الأرض وتحضيرها للموسم الزراعي». وأوضحت أن «القوات السودانية تمكنت من طرد الميليشيات والمزارعين من مستوطنة مرشا الإثيوبية والمقامة داخل الحدود السودانية».

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توتراً عسكريا منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 سنة.