انطلاق اجتماعات اللجنة القانونية لـ«الحوار السياسي» الليبي

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والكويتي.

وقال المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوحدة الليبية إن الزيارة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين الدول الخليجية كافة، على أساس الاحترام المتبادل. وكان الدبيبة قد وصل إلى الكويت مساء أمس الأول في أول زيارة رسمية يجريها منذ توليه مهام رئاسة الحكومة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة «عمر المختار» يوسف الفارسي أن حكومة الوحدة الوطنية تحتاج للدعم وتغيير سياساتها لأنها ضعيفة وغير قادرة على تحقيق شيء في الوقت الحالي، لافتاً إلى عدم قدرتها على إدارة الأزمات الداخلية وقيادة المرحلة بالشكل المطلوب مما يحتم عليها طلب دعم عربي كبير لمساعدتها في التعامل مع التحديات الجسام المطروحة في الوقت الحالي.

وأشار الفارسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الليبية هي دعم الاستقرار والأمن وتفكيك الميليشيات المسلحة وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيادة ليبيا إلى بر الأمان بإخراج المرتزقة من البلاد، مؤكداً وجود تخبط كبير في عمل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

وانتقد السياسي الليبي الأصوات التي تدعو لتأجيل خروج المرتزقة وهو ما يقوض عملية الاستقرار والأمن، مؤكداً وجود رغبة لدى جماعة «الإخوان» لإبقاء المرتزقة والقوات الأجنبية لأنها تعتبرهم صمام الأمان لهم، مشيراً إلى تحركات تقوم بها الجماعة لإفشال المسارين العسكري والسياسي في ليبيا.

وفي طرابلس، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق معاناة المدينة وسكانها من الأوضاع المعيشية المتردية فيها، وما يهدد المنطقة من أخطار أمنية بالقرب من الحدود الليبية الجنوبية.

وأكد المنفي خلال اللقاء عزم المجلس الرئاسي حل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع من عين المكان، مضيفاً أنه سيتم إحالة الموضوع إلى المفوضية العليا للمصالحة الوطنية للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في المدينة.

وفي سياق آخر، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أمس، أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إلى وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق بشأن وضع إطار دستوري وانتخابي يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد كوبيش بحسب بيان للبعثة الأممية خلال اجتماعات اللجنة القانونية في تونس التي انطلقت أمس، الأهمية الحاسمة للمقترحات التي ستصوغها اللجنة في تنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى. ورأى المبعوث الأممي لدى ليبيا أن اللجنة أمامها فرصة للتقدم خطوة أخرى نحو إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها.