الإرياني: تصريحات الحوثي حول الأسرى «تضليل سياسي وإعلامي»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تصريحات قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن تبادل كامل للأسرى «حديث للاستهلاك السياسي والإعلامي».

وأشار الوزير معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إلى أن ميليشيات الحوثي تهدف من وراء هذه التصريحات إلى تضليل أهالي أسراها لدى الجيش اليمني بأنها تبذل جهوداً لاستعادتهم، بينما الحقيقية أنها لا تبذل أي جهد يذكر، وتصر في مختلف جولات الحوار على التفاوض على أسماء تنحدر من أسر ومناطق محددة.

وقال الإرياني: «إن ميليشيات الحوثي وفي جولة التفاوض الأخيرة في الأردن لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا والذي كان يشمل 301 من الأسرى والمختطفين من الجانبين مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل آخرين، بعد طرحها شروطاً تعجيزية؛ بهدف تعطيل المفاوضات، وتهديد وفدها صراحة بأنه سيستعيد أسراه في مأرب بالقوة». وأضاف «في جولة التفاوض الأخيرة، رفضت ميليشيات الحوثي مناقشة موضوع المشمولين الأربعة بقرار مجلس الأمن، وإيضاح مصيرهم، أو ضم السياسيين والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء المختطفين قسرياً في معتقلاتها غير القانونية منذ 6 أعوام كنسبة في قائمة التبادل». ودعا المجتمع الدولي لإعطاء هذا الملف الإنساني الأولوية في جهودها، والضغط على الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين.