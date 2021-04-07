تعرف على معدل إصابة من تلقوا لقاح "أسترازينيكا" بجلطات

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كشفت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب مضاعفات ناجمة عن تلقي لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووجدت مراجعة، أجرتها هيئة مراقبة الأدوية البريطانية، أنه بحلول نهاية شهر مارس الماضي، كان 79 من أصل 20 مليون بريطاني تم تطعيمهم باللقاح قد عانوا جلطات دموية في الدماغ أو الشرايين، بمعدل واحد من كل 250.000. وتوفي تسعة عشر من هذه الحالات وكان ثلاثة منهم دون سن الثلاثين.

تأتي تهدف الخطوة بعد أن أكدت هيئات منظمة لقطاع الأدوية في أوروبا وبريطانيا، في وقت سابق الأربعاء، وجود صلة محتملة بين لقاح «كوفيد-19» الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا» وحالات تجلط دموي نادرة بالمخ لدى أناس تلقوا اللقاح.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن 19 شخصا توفوا من أصل 79 تعرضوا لجلطات دموية بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا»، ولكنّها شددت على أنّ فوائد تلقيه ما زالت أكبر بالنسبة إلى «الغالبية العظمى» من السكان.

وأوضحت مديرة الوكالة البريطانية للدواء جون راين أنّ الإصابات حدثت لدى 51 امرأة و28 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عاماً.

ونصحت مجموعة استشارية تابعة للحكومة البريطانية بعدم إعطاء اللقاح لمن هم دون الثلاثين من العمر، رغم أن مسؤولاً قال إن هذا يأتي «توخياً لأقصى درجات الحذر، وليس لأن لدينا أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة».

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن اللقاح البريطاني الصنع «آمن» وإن الفوائد تفوق بكثير المخاطر التي يتعرض لها الغالبية العظمى من البالغين، بينما قال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، إنه «يتطلع» إلى الحصول على جرعته الثانية من اللقاح.