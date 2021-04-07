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بايدن يوصل رسالة قوية إلى العاهل الأردني

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه عبّر عن رسالة قوية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأوضح الرئيس الأميركي أنه اتصل بالملك عبدالله الثاني لإبلاغه بأن له صديقا في أميركا.
وأكد بايدن أنه ليس قلقا على الوضع في الأردن.
وعبر بايدن للعاهل الأردني عن دعم الولايات المتحدة القوي للمملكة، وللتأكيد على أهمية قيادتها بالنسبة لأميركا والمنطقة.
وذكر الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني تلقى اتصالاً من بايدن عبر فيه عن تضامن بلاده الكامل مع الأردن وجهوده لحماية استقراره.
كان العاهل الأردني أكد، في وقت سابق اليوم، أن «الفتنة» وُئدت وأن البلاد الآن آمنة ومستقرة، وذلك بعد أحداث الأيام الماضية التي أثير فيها دور للأمير حمزة.
ووقع الأمير حمزة رسالة في حضور عدد من أفراد العائلة المالكة أكد فيها أنه سيبقى «مخلصاً» للملك عبد الله الثاني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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