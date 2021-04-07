بدل القفة الرمضانية.. بطاقات للدفع المسبق لفائدة الأسر المحتاجة- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - فيديو:عبد الله آيت الشريف

ابتكرت مؤسسة عطاء طريقة جديدة لدعم الأسر المحتاجة، خلال شهر رمضان، إذ توفر لهم بطاقات للدفع المسبق، تمكنهم من اقتناء حاجاتهم الضرورية بأنفسهم.

وتوفر مؤسسسة عطاء آلية جديدة لدعم الأسر المحتاجة “تمكن المستفيدين من اقتناء حاجياتهم بأنفسهم بكل كرامة، وحرية، من كل المحلات التجارية، التي تتوفر على خدمة الشراء بالبطاقة البنكية”.

وقال المشرفون على الفكرة: “هي الأولى من نوعها في المغرب في مجالنا كجمعيات مجتمع مدني.. البطاقة مسبقة الدفع ستكون معبئة بقيمة 700 درهم (قيمة القفة الغذائية) قابلة للاستعمال بكل المحلات التجارية، وهي بطاقة آمنة، وقابلة للتعبئة”.

وأشارت الجمعية نفسها إلى أنه إلى جانب البطاقة المخصصة للمحتاجين في المدن، سيتم الاحتفاظ بالقفة الرمضانية لصالح الدواوير، والمناطق البعيدة.

يذكر أن “عطاء” مؤسسة مغربية، تنشط في الأعمال الاجتماعية، وتقدم يد العون والمساعدة للأشخاص المحتاجين، كما تواكب المشاريع المحلية للحد من الإقصاء، والفوارق الاجتماعية.