المنتخب الوطني يتراجع من المركز33 إلى المركز 34

جدة - عبدالحي حسين - تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم بمركز واحد، في تصنيف المنتخبات الدولية الصادر اليوم الأربعاء عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، برسم شهر أبريل، حيث حل في المركز 34 بـ 1481 نقطة، بعدما كان متمركزا في الرتبة 33 خلال الشهر الماضي.

وعلى الصعيد القاري، احتل أسود الأطس المركز الخامس، وراء منتخبات السينغال (المرتبة 22)، وتونس (المرتبة 26)، ونيجيريا (المرتبة 32)، والجزائر (المرتبة 33) .

وعربيا جاء المنتخب المغربي في المركز الثالث بعد تونس والجزائر.

ولم يحدث أى تغير فى ترتيب الستة الأوائل، حيث بقيت بلجيكا فى الصدارة ثم فرنسا والبرازيل، فى المركزين الثاني والثالث، ومن خلفهما تأتى إنجلترا والبرتغال وإسبانيا، ثم احتلت إيطاليا المركز السابع الآن، بعدما تقدمت بـ 3 مراكز.

وخلال التصنيف الشهري السابق (فبراير الماضي)، كان المغرب يحتل المركز الـ33 عالميا والرابع أفريقيا برصيد 1481 نقطة، متبوعا بنيجيريا (36 عالميا والـ5 قاريا) بـ1474.