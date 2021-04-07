تشيلسي يواجه بورتو وعينه على الوصول إلى نصف النهائي بعد غياب دام سبع سنوات

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره، بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة مساءً، على أرضية ملعب الدراغاو، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

ويطمح تشيلسي إلى تحقيق الفوز على بورتو بمعقله للعب مباراة الإياب بأريحية كبيرة، بغية الوصول إلى نصف النهائي إلى دوري أبطال أوربا، الذي يغيب عنه منذ سبع سنوات.

وتأتي المواجهة المذكورة بين الفريقين، بعد الخسارة الأولى للبلوز تحت قيادة توماس توخيل، منذ توليه تدريب تشيلسي، أمام وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف لهدف، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون أولوية توخيل في المباراة ذاتها، هي الخروج بأقل الأضرار مع الحفاظ على نطافة الشباك، ومن ثمة مناقشة مباراة الإياب، التي ستكون في ملعبه.

ويغيب عن رفقاء زياش في اللقاء ذاته كانتي، لمعاناته من إصابة عضلية، ما سيجعل وسط الميدان في موقف حرج، إذ سيبحث توخيل عن اللاعب القادر على خلافته، وتحمل المسؤولية.

وفي الجهة المقابلة، يسعى بورتو إلى مواصلة الأداء الجيد، بعد إقصائه يوفنتوس في ثمن النهائي، إذ يأمل في تكرار الانجاز السابق، الذي حققه تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويطمح سيرخيو كونسيساو، مدرب بورتو البرتغالي إلى السير على خطى مورينيو، في عام 2004، وآرثر جورج، في عام 1987، عندما قادا بورتو إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوربا.

ويغيب عن رفقاء بيبي، في مباراة اليوم، كل من لاعب الوسط البرتغالي، سيرخيو أوليفيرا، والمهاجم الإيراني مهدي طارمي، بسبب تراكم البطاقات.

وسيدخل كونسيساو المباراة على الأرجح بكل من مارشيسين، وبيبي، ومبمبا، وسانوسي، ومانافا، وجروجيتش، وأوريبي، وكورونا، وأوتافيو، ولويس دياز، وماريجا.

وسيعتمد توخيل في اللقاء ذاته، في الغالب، على كل من، ميندي، وألونسو، وأزبيليكويتا، وروديغر، وكريستنسن، وجيمس، وكوفاسيتش، وجورجينيو، ومونت، وويرنر، وجيرو.