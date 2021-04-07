بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان بغياب نجومه

جدة - عبدالحي حسين - يواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب أليانز أرينا، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

ويفتقد بايرن ميونخ في مباراة، اليوم، لخدمات نجمه الأول ليفاندوفسكي، بسبب الإصابة، كما سيغيب كل من مارك روكا، وسيرج جنابري، ما سيضع مدرب الفريق هانز فليك في وضع صعب من الناحية الهجومية، لإيجاد بديل لروبرت قادر على هز شباك نافاس.

وفي الجهة المقابلة، سيفتقد باريس سان جيرمان لخدمات تسع لاعبين، لاختيارات تقنية من المدرب بوكيتينو، ويتعلق الأمر بكل من، فلورينزي، وبيرنات، وفرانشي، وإيكاردي، وكورزاوا، وإدوارد ميشوت، وباريديس، وتشافي سيمونز، وماركو فيراتي.

ويطمح الفريقان إلى الفوز في المباراة، لخوض لقاء الذهاب بأريحية كبيرة، إذ تتجه كل الارتسامات إلى فوز البايرن، نظرا إلى المستوى الجيد، الذي يقدمه في الدوري الألماني، وكذا في دوري الأبطال، فيما سيعتمد الفريق الباريسي على سرعة، ومهارات لاعبيه مبابي، ونيمار.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي “يويفا” التشكيل، المتوقع للفريقين، والذي جاء كالتالي:

بايرن: نوير، وبافارد، وسولي، وألابا، وديفيز، وكيميتش، وجوريتسكا، وساني، ومولر، وكومان، وشوبو موتينج.

باريس: نافاس، وكيرير، وماركينيوس، وكيمبيمبي، وديالو، وجاي، وهيريرا، ودي ماريا، ونيمار، ومبابي، وكين.