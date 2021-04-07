حصيلة حملة التلقيح ضد “كورونا” في المغرب.. أكثر من 4,41 ملايين مستفيد

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح 4 ملايين و410 ألفا و23 شخصا ضد “كوفيد-19” في المغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم، فيما أخذ 4 ملايين و38 ألفا و83 شخصا جرعتهم الثانية.

وانطلقت حملة التلقيح، قبل نحو ثلاثة أشهر، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، إذ كانت قد بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية، والمسنين، على أن تعمم لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.