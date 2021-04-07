الوداد يواجه سريع واد زم وعينه على الانتصار للابتعاد في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم نظيره سريع واد زم، اليوم الأربعاء، بداية من الساعة السابعة والنصف مساء، على أرضية ملعب الفوسفاط في خريبكة، لحساب الجولة 11 من القسم الاحترافي الأول.

ويسعى الوداد إلى تحقيق الفوز للابتعاد أكثر في صدارة البطولة، وعن أقرب منافسيه، غريمه التقليدي الرجاء الرياضي، المحتل للصف الثاني بـ19 نقطة، أي على بعد ثلاث نقاط من الفريق الأحمر.

ويغيب عن الوداد في المواجهة المذكورة جميع اللاعبين، الذين شاركوا في مباراة، يوم السبت الماضي، أمام كايزر شيفس الجنوب إفريقي، إلى جانب غياب محمد أوناجم، بسبب الإصابة.

وفي المقابل، استعاد البنزرتي لاعبيه مؤيد اللافي، وسايمون مسوفا، بعد إنهائهما التزاماتهما الدولية، إذ خاضا، أمس الاثنين، أول حصة تدريبية لهما رفقة المجموعة، استعدادا لمباراة الأربعاء. وفي الجهة المقابلة، يطمح سريع واد زم إلى استعادة نغمة الفوز عندما يستقبل الوداد، رغم صعوبة الأمر، إلا أن الوادزميين يتشبثون ببصيص الأمل الموجود، للخروج من المباراة بأقل الأضرار. وسيقود فؤاد الصحابي سريع واد زم في المباراة المذكورة، بعد التعاقد معه مدربا للفريق، خلفا للمقال يوسف فرتوت، بعقد احترافي يمتد إلى نهاية الموسم الكروي الحالي.

وسيكون الصحابي في مهمة صعبة، اليوم، أمام الوداد، خصوصا أنه يعرف مدى قوة خصمه، وهو الذي كان مساعد مدرب الوداد آنذاك، الصربي زوران مانولوفيتش، قادما إليه من واد زم، إلا أنه عازم على تقديم مستوى طيب رفقة الفريق، والخروج على الأقل بتعادل، إن لم يتمكن من تحقيق الفوز.

ويحتل الوداد صدارة البطولة الاحترافية بـ22 نقطة، فيما يوجد سريع واد زم في المركز ما قبل الأخير بثماني نقاط.