افتتاح مستشفى محمد بن زايد الميداني في رأس الخيمة لرعاية مصابي كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

افتتح ولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني الذي يأتي ضمن عدد من المستشفيات الميدانية في مدن الدولة كافة يتم تنفيذها من قبل شركة "صحة" بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وبتوجيهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



ويمتد مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في رأس الخيمة على مساحة سبعة آلاف متر مربع و يضم 204 أسرة منها 48 سريراً مخصصاً للعناية المركزة و156 للحالات المتوسطة والشديدة ويقدم الخدمات في المستشفى 75 طبيباً و231 ممرضة و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

وأكد ولي عهد رأس الخيمة أن "تشييد مستشفى محمد بن زايد الميداني في رأس الخيمة يجسد جهود الإمارات الرائدة في التصدي لفيروس كورونا وتقديم الرعاية الطبية للجميع وفق أحدث البروتوكولات الصحية في العالم".

وقال إن "المستشفى الميداني في رأس الخيمة يمثل إضافة نوعية في هذا القطاع الحيوي من شأنه أن يعزز القدرات الطبية في الإمارة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لمصابي كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الجميع".

وأضاف أن "المستشفيات الميدانية في إمارات الدولة كافة تعكس حرص القيادة على توفير أفضل الرعاية الصحية لسكان الإمارات والحفاظ على صحة وسلامة الجميع وأن صحة الجميع تتصدر الأولويات".

وأعرب عن خالص شكره وامتنانه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة بإنشاء وتجهيز المستشفيات الميدانية في مختلف إمارات الدولة ما يؤكد اهتمامه الكبير بصحة المواطنين والمقيمين والذي تجلى في ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا.

ولفت إلى أن "رأس الخيمة وتماشياً مع توجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي تواصل جهودها لاتخاذ أفضل التدابير للتصدي لجائحة كورونا من خلال منظومة صحية رائدة".