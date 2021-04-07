شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق الأسود» يكشف سر حادث «تايجر وودز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس اليوم الأربعاء، إن السرعة الزائدة هي السبب الأساسي وراء حادث سيارة لاعب الجولف تايجر وودز في فبراير.

وأوضح الكابتن جيمس باورز من شرطة مقاطعة لوس انجليس، في مؤتمر صحفي، أن سرعة سيارة وودز وصلت إلى 135-140 كيلومترا في الساعة عندما فقد السيطرة عليها أثناء قيادته على طريق مشهور بخطورته في رولينج هيلز إستيتس بمقاطعة لوس انجليس. وقال إن سرعة السيارة كانت 75 ميلا في الساعة عندما اصطدمت بشجرة.

وأضاف باورز أن بيانات ما يطلق عليه "الصندوق الأسود" للسيارة أظهرت أن وودز لم يضغط على المكابح مطلقا خلال الواقعة، لكن بدلا من ذلك ضغط على دواسة السرعة، مما يشير إلى أنه ربما ضغط عليها بالخطأ بدلا من المكابح عندما كان يحاول السيطرة على السيارة.