نتنياهو: لن نلتزم بأي اتفاق يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق يفسح المجال أمام إيران لامتلاك سلاح نووي.

وقال نيتناهو في مراسم بمناسبة ذكرى المحرقة النازية: "إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق يفسح الطريق أمام إيران للحصول على سلاح نووي".

وأضاف: "في الوقت الذي نتحرك فيه إلى الأمام، هناك أشياء يمكن أن تعيدنا إلى الوراء، الاتفاق النووي مع إيران مطروح على الطاولة مرة أخرى"، مضيفا "هذا النوع من الصفقات مع الأنظمة المتطرفة لا يساوي شيئًا".

وتابع نتنياهو: "وأقول لأصدقائنا الجيدين أيضًا، الصفقة مع إيران التي تشكل تهديدًا وجوديًا لنا لن تُلزمنا، هناك شيئ واحد فقط سنلتزم به وهو ردع كل من يريد القضاء علينا من تحقيق هدفه".

وتطالب إسرائيل بإبقاء العقوبات على إيران وعدم العودة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015، معها.

وتحيي دولة إسرائيل الليلة ذكرى الضحايا اليهود البالغ عددهم 6 مليون شخص، الذين أُبيدوا على أيدي النازية إبان الحرب العالمية الثانية "1939-1945".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "هذا يوم تأبيني تقام خلاله مراسم تذكارية في جميع أنحاء البلاد"، متابعة "في المراسم الرئيسية في مؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى الكارثة، يقوم ستة من الناجين بإشعال ستة مشاعل، تمثل اليهود الذين أبيدوا في المحرقة".

وأضافت "وغدا تبدأ مراسم أخرى بإطلاق صفارات لمدة دقيقتين في جميع أنحاء البلاد حدادًا على أرواح ضحايا المحرقة".

وشاركت الولايات المتحدة، الثلاثاء بشكل غير مباشر، في المحادثات التي جرت في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

والإثنين، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات خلال المحادثات مع إيران في فيينا، ولن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي.