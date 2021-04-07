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مخاوف فلسطينية من منع إجراء الانتخابات في القدس

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- بواسطة أيمن الوشواش - عبر مسؤولون فلسطينيون عن مخاوفهم من منع إسرائيل إجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) الفلسطينية المقررة الشهر المقبل في شرق القدس.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال مؤتمر محلي في رام الله، بأن القيادة الفلسطينية مصممة على إجرائها لكنها تتخوف من الموقف الإسرائيلي بشأن إجرائها في شرق القدس.

ودعا أشتية المجتمع الدولي إلى أن يكثف من ضغطه على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية خاصة في مدينة القدس «حتى لا تكون الانتخابات منقوصة، ولا تخرج مدينة القدس من المشهد الفلسطيني».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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