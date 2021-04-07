شكرا لقرائتكم خبر مخاوف فلسطينية من منع إجراء الانتخابات في القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر مسؤولون فلسطينيون عن مخاوفهم من منع إسرائيل إجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) الفلسطينية المقررة الشهر المقبل في شرق القدس.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال مؤتمر محلي في رام الله، بأن القيادة الفلسطينية مصممة على إجرائها لكنها تتخوف من الموقف الإسرائيلي بشأن إجرائها في شرق القدس.

ودعا أشتية المجتمع الدولي إلى أن يكثف من ضغطه على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية خاصة في مدينة القدس «حتى لا تكون الانتخابات منقوصة، ولا تخرج مدينة القدس من المشهد الفلسطيني».