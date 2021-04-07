مخاوف فلسطينية من منع إجراء الانتخابات في القدس

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وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال مؤتمر محلي في رام الله، بأن القيادة الفلسطينية مصممة على إجرائها لكنها تتخوف من الموقف الإسرائيلي بشأن إجرائها في شرق القدس.
ودعا أشتية المجتمع الدولي إلى أن يكثف من ضغطه على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية خاصة في مدينة القدس «حتى لا تكون الانتخابات منقوصة، ولا تخرج مدينة القدس من المشهد الفلسطيني».
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