4 آلاف كرتون تمور سعودية لـ«لحج» والمهرة والحديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 كرتون من التمور للأيتام والأسر الأكثر احتياجا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، سلم 1.942 كرتونا في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، و100 كرتون من التمور للأسر النازحة في مخيم النخيل بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، في إطار مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني. وعلى صعيد متصل، نظم المركز ورشة عمل فنية في محافظة عدن حول المبادئ التوجيهية العالمية لإدارة حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، خلال الفترة من 23 مارس حتى 1 أبريل 2021م، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



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