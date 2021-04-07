4 آلاف كرتون تمور سعودية لـ«لحج» والمهرة والحديدة

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وعلى صعيد متصل، نظم المركز ورشة عمل فنية في محافظة عدن حول المبادئ التوجيهية العالمية لإدارة حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، خلال الفترة من 23 مارس حتى 1 أبريل 2021م، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
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