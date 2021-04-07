مباحثات ثنائية لأمير الكويت والدبيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، محادثات أمس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة في الكويت، بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وقد وصل الدبيبة إلى دولة الكويت في أول زيارة رسمية يجريها منذ توليه مهام رئاسة الحكومة. وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، فإن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي توحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعميق العلاقات مع دول الخليج العربي.



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